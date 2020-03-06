Войти
Известия.ru

Путин рассказал историю создания «Искандеров»

1033
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС рассказал о том, как создавались комплексы «Искандер». Девятый эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в четверг, 5 марта.

По словам главы государства, «пришла группа молодых людей» и сделала «Искандер».

«Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали», — сказал глава государства.

«Искандеры» предназначены для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

Дальность полета ракет модернизированного комплекса «Искандер-М» составляет до 500 км, ОТРК может применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

В ноябре 2019 года российская армия завершила перевооружение с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М», а уже в декабре комплексы подключили к «военному интернету». Теперь расчет установки может в режиме реального времени получать готовое полетное задание и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать и объяснил причины убыли населения в стране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
04.01.2018
Год высокоточного оружия
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
22.12.2014
Шестьдесят "Искандеров" и еще столько же
12.02.2014
Великий воин и защитник «Искандер»
24.08.2012
Беларусь — первая в очереди на российские «Искандеры»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала