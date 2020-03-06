Lockheed Martin приостановила сборку F-35 в Японии из-за коронавируса

ЦАМТО, 5 марта. Корпорация Lockheed Martin приостановила производство истребителей F-35 на заводе в Японии из-за угрозы коронавируса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал Defense One со ссылкой на замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

Lockheed Martin производит большинство F-35 на заводе в Техасе, но часть истребителей, предназначенных для союзников, собирается на предприятиях в Японии и Италии.

"Я думаю, что они решили остановить работу на неделю", – цитирует портал представителя Пентагона о японском предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries. По ее словам, на итальянском заводе в связи со вспышкой коронавируса сотрудники переведены на дистанционный режим работы, передает "РИА Новости".