НАТО осудило бомбардировки Идлиба, проводимые «режимом Асада» и Россией

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Североатлантический альянс осуждает неизбирательные бомбардировки, осуществляемые правительственными силами Сирии при поддержке России в провинции Идлиб. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы альянса, проводимые сирийским правительством и Россией бомбардировки мирного населения привели к новому потоку беженцев, двинувшемуся в сторону Турции и дальше на территорию Евросоюза.

Мы осуждаем неизбирательные бомбардировки, проводимые режимом Асада и Россией в Сирии. Они привели к активизации движения беженцев в сторону Турции

- добавил он.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО на встрече министров обороны стран-членов альянса обсудит текущую ситуацию в Сирии и в Турции. Кроме того, альянс намерен сконцентрироваться на помощи, оказываемой Турции, как партнеру по НАТО.

НАТО уже оказывает поддержку Турции… Но Турция соседствует с Ираком и Сирией, ни один наш партнер так не страдает от терроризма. Поэтому, я думаю, мы сконцентрируем внимание на текущей ситуации, на поддержке, которую мы уже оказываем Турции

- отметил генсек НАТО.

В то же время Столтенберг выступил против введения Турцией бесполетной зоны над Идлибом, призвав не "спекулировать опасными вещами".

Ранее российское Минобороны заявило, что коллективный Запад выражает фальшивую озабоченность гуманитарной обстановкой в Сирии, на самом деле поставляя помощь только боевикам на территории провинции Идлиб. На освобожденные территории гуманитарная помощь поступает только через российских военных и от правительства Сирии.