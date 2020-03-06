Bharat Electronics поставит Армении артиллерийские разведывательные комплексы SWATHI

Индийская наземная радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR) на военном параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, 25.01.2017.

ЦАМТО, 5 марта. Индийская компания Bharat Electronics Limited (BEL) поставит Вооруженным силам Республики Армения радиолокационные артиллерийские разведывательные комплексы SWATHI.

По информации Businesstoday.in, подписанное соглашение на сумму около 40 млн. долл. предусматривает поставку четырех комплексов обнаружения артиллерийских позиций.

Как сообщается, в проведенном тендере индийская компания опередила своих конкурентов из России и Польши. Эта сделка рассматривается как серьезное достижение в рамках реализации инициативы "Делай в Индии".

АРК SWATHI разработан Управлением по электронике и радиолокационным системам (LRDE) Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и изготавливается Bharat Electronics Limited (BEL).

Комплекс обеспечивает быстрое автоматическое и точное обнаружение артиллерийских позиций противника на расстоянии до 50 км. Может одновременно обрабатывать траекторию полета нескольких снарядов, выпущенных из разных видов артиллерийских и ракетных систем с разных огневых позиций.

Система способна вести корректировку огня своей артиллерии, включая минометы калибра 81 мм и выше, орудия калибра 105 мм и выше, РСЗО калибра 120 мм и выше.

В связи с растущей тенденцией экспорта вооружений в последние годы, правительство Индии установило целевой объем экспорта в 350 млрд. рупий (4,84 млрд. долл.) к 2024/25 ф.г. Экспорт оборонной продукции вырос с 15 млрд. рупий в 2016/17 ф.г. до 45 млрд. рупий в 2017/18 ф.г. и до 107 млрд. рупий в 2018/19 ф.г. На текущий финансовый год установлен целевой показатель в размере 200 млрд. рупий.