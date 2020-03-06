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Законодатели Украины одобрили совместные учения ВСУ и НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Верховная рада Украины разрешила президенту Владимиру Зеленскому допустить в 2020 году вооруженные силы других государств на территорию страны.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов. Таким образом, установлена законодательная база для проведения многонациональных военных учений со странами НАТО на территории Украины.

Как говорится в документе, военные подразделения других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях «Репид Трайдент - 2020» и «Си Бриз - 2020 «, украинско-молдавских учениях «Юг - 2020», украино-румынских учениях «Риверайн - 2020» и украинско-британских учениях «Вориер Вотчер - 2020».

Законопроект о проведении в Украине многонациональных военных учений был подан в парламент президентом в начале февраля 4 февраля, а после его утверждения Радой вступает в силу со дня своего опубликования.

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Великобритания
Молдавия
Румыния
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Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Trident
Военные учения
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