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Мини-РЛС усилит боевые возможности российских роботов и БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для нужд российской армии создаётся малогабаритная многофункциональная программная радиолокационная станция (РЛС).

Об этом сообщил начальник военного инновационного технополиса «Эра» генерал-лейтенант Владимир Ивановский. 

По его словам, изделие будет устанавливаться на БПЛА и наземные робототехнические комплексы. 

Появление такой РЛС позволит заметно расширить разведывательные возможности автономных аппаратов ВС РФ, включая перспективные образцы. Как говорят эксперты, на сегодняшний день ни у одной страны мира нет малогабаритной радиолокационной станции. Её создание, говорит РТ, позволит российской армии достичь большого прогресса в совершенствовании возможностей БПЛА и наземных роботов.

Результаты лётных испытаний опытного образца малогабаритной РЛС на лёгком транспортном самолёте Ан-2, которые получил «Фазотрон-НИИР», свидетельствуют о том, что подобные изделия способны генерировать радиолокационные изображения высокого качества.

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Россия
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Ан-2
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Проекты
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