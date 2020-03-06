Мини-РЛС усилит боевые возможности российских роботов и БПЛА

Для нужд российской армии создаётся малогабаритная многофункциональная программная радиолокационная станция (РЛС).

Об этом сообщил начальник военного инновационного технополиса «Эра» генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По его словам, изделие будет устанавливаться на БПЛА и наземные робототехнические комплексы.

Появление такой РЛС позволит заметно расширить разведывательные возможности автономных аппаратов ВС РФ, включая перспективные образцы. Как говорят эксперты, на сегодняшний день ни у одной страны мира нет малогабаритной радиолокационной станции. Её создание, говорит РТ, позволит российской армии достичь большого прогресса в совершенствовании возможностей БПЛА и наземных роботов.

Результаты лётных испытаний опытного образца малогабаритной РЛС на лёгком транспортном самолёте Ан-2, которые получил «Фазотрон-НИИР», свидетельствуют о том, что подобные изделия способны генерировать радиолокационные изображения высокого качества.