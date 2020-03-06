Войти
Деловая газета "Взгляд"

США заявили о «более инновационных» разработках по гиперзвуку, чем у России

824
0
0
Источник изображения: kremlin.ru

Вашингтон проводит более инновационные разработки гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

В комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил он заверил американских законодателей, что для Пентагона создание гиперзвукового оружия является одним из основных приоритетов, передает ТАСС.

Глава военного ведомства США утверждает, что американские разработки в данной области "более инновационные", чем "то, что можно увидеть у Китая или России".

Подчеркнем, что США все еще не создали собственного гиперзвукового оружия.

При этом Россия занимает лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме нашей страны.

Сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
10.09.2019
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
04.09.2019
Кто хозяин на Черном море
26.11.2018
США нашли управу на "Калибры" и "Искандеры"
10.09.2018
Пентагон решил придумать убийцу "Кинжалов"
17.05.2017
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала