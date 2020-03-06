США заявили о «более инновационных» разработках по гиперзвуку, чем у России

Вашингтон проводит более инновационные разработки гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

В комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил он заверил американских законодателей, что для Пентагона создание гиперзвукового оружия является одним из основных приоритетов, передает ТАСС.

Глава военного ведомства США утверждает, что американские разработки в данной области "более инновационные", чем "то, что можно увидеть у Китая или России".

Подчеркнем, что США все еще не создали собственного гиперзвукового оружия.

При этом Россия занимает лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме нашей страны.

Сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.

Антон Антонов