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ТАСС

ВМС Японии получили 11-ю новейшую ударную подлодку класса "Сорю"

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Японская неатомная ПЛ класса Soruy. Источник: warisboring.com.

На строительство подлодки было затрачено более $611 млн

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка "Орю" передана в четверг Военно-морским силам Японии. Церемония, как сообщило информационное агентство Kyodo, состоялась в городе Кобе на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries, где была построена эта субмарина водоизмещением 2950 тонн.

"Орю" длиной 84 метра вооружена шестью торпедными аппаратами, через которые могут также запускаться ракеты Harpoon класса "корабль - корабль". Ее команда состоит из 65 человек. На строительство подлодки было затрачено около 66 млрд иен (более $611 млн).

Это уже 11-я ударная тяжелая субмарина класса "Сорю", которые эксперты считают одними из лучших в мире. По длительности непрерывного пребывания под водой они приближаются к атомным подлодкам и отличаются значительной бесшумностью. "Орю" первой из них снаряжена новейшими литийионными батареями, что позволит ей еще дольше действовать в погруженном состоянии. Под водой субмарина может двигаться со скоростью до 37 км в час.

В Японии в строю сейчас находятся 22 подлодки, включая учебные. Будущей весной ВМС страны получат еще одну субмарину класса "Сорю".

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Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
MHI
Проекты
Военные учения
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