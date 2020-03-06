В провинции Алеппо нашли брошенное боевиками иностранное оружие

В сирийском населенном пункте Кафр-Джум, расположенном в провинции Алеппо, на брошенной во время отступления базе террористов сирийские военные обнаружили оружие и боеприпасы иностранного производства.

Артиллерийские стволы, гранатометы разных модификаций, разобранные лафеты и запчасти к пушкам, найденные на брошенной базе рядом с трассой М-5 — не самые современные, но в смазке и полностью готовые к применению. Маркировки на найденном арсенале — на английском, турецком, а также языках стран Восточной Европы. Помимо оружия заводского производства обнаружены самодельные боеприпасы.

На базе также были обнаружены флаги запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольных ей группировок. Там же находился учебный центр для новобранцев с прострелянными мишенями, полосой препятствий, как на полигоне подготовки спецназа.

До боевых действий на обнаружения арсенала месте находилось швейное предприятие, выпускали исключительно мирную продукцию — нитки и ткани. Когда фабрику захватили боевики, не осталось ни оборудования, ни продукции.

В настоящее время сирийские саперы продолжают разминирование пригородов Алеппо.