Войти
Российская газета

На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков

1170
0
0
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На камчатском полигоне "Радыгино" подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели двустороннее тактические учение. Боевую стрельбу десантно-штурмовой роты поддержала рота танков Т-80БВ.

- В ходе тактического учения отрабатывались действия подразделений по высадке воздушного десанта на побережье, подготовка плацдарма для наступления, а также ведение маневренных действий с боевой стрельбой, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он отметил, что особенностью тренировки стала отработка совместных действий десантно-штурмового и танкового подразделений. К учению привлекалось около 200 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе БТР-82А и танки Т-80БВ.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
25.12.2019
В уходящем году на Тихоокеанский флот поставлено более 100 ед. нового вооружения и военной техники
23.10.2019
Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями
21.05.2019
Сергей Авакянц: ТОФ перевооружается на новые образцы военной техники
21.05.2019
Командующий ТОФ: около 20 комплексов "Бал" и "Бастион" усилили береговую ракетную бригаду на Камчатке с начала года
06.12.2017
На самых дальних рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала