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Военное обозрение

Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала

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Источник изображения: topwar.ru

Санкционное преследование российской оборонки со стороны Соединенных Штатов не только затрудняет поиск новых покупателей изделий военного назначения, но и препятствует оплате уже законтрактованной продукции. Так, возникли осложнения с многоцелевыми вертолетами Ми-17, которые РФ обязалась поставить Непалу (в количестве 7 ед.).

Существует проблема оплаты из-за санкций, введенных США и европейскими странами, поэтому имеется [вопрос], как отправить эти деньги в Россию

- пояснил посол указанной страны в РФ Риши Рам Гимире.

С его слов, два государства не в состоянии осуществлять долларовые операции между собой, так как деньги «застрянут» на арестованных счетах. Однако рассчитываться за вертолеты необходимо: первая партия из двух машин должна прийти в скором времени. Поэтому в настоящее время в Катманду на уровне дипломатов ведутся переговоры для улаживания возникших затруднений в вопросе оплаты.

Как отметил посол, Москва не желает получать средства в валюте Непала, а Катманду не намерен свои средства переводить в рубли. В этой связи требуется их перечислить через стороннюю страну, например, Китай или Индию.

Как можно предположить, вопрос оплаты упирается в низкий объем товарооборота между двумя странами. Фактически переход на национальные валюты в расчетах означает налаживание поставок по бартерным схемам. Однако если странам нечего предложить друг другу, то такой механизм не сработает. Поэтому и озвучивается намерение подключить Индию или КНР (основных торговых партнеров Непала), чтобы провести тройной взаимозачет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Непал
Россия
США
Продукция
Ми-17
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1 комментарий
№1
06.03.2020 16:47
Платите золотом господа.
Золото всегда в почете.
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Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала