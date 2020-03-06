Планируемая продажа Марокко 25 американских БРЭМ Hercules

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 марта 2020 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Марокко по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 25 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) М88А2 Hercules нового производства и/или 25 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А1 Hercules с ремонтом из наличия армии США. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Общая предполагаемая стоимость поставки составит 239,35 млн долл.

Американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules (с) ВАЕ Systems

Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация ВАЕ Systems и ее предприятие в Йорке (штат Пенсильвания), на котором ведется производство и ремонт БРЭМ серии М88.

Комментарий bmpd. БРЭМ М88А2 (или А1) Hercules (название - акроним от Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System) применяются в армии США для обеспечения частей, оснащенных танками семейства М1 Abrams, и, видимо, планируются к закупке Марокко также для обеспечения ранее полученных от США танков М1А1SA Abrams. Напомним, что Марокко в 2016-2019 годах получило 222 танка М1А1 в конфигурации М1А1SA (Special Armor) из наличия армии США с последующими ремонтом и модернизацией до данной модификации. Танки были поставлены Марокко в рамках программы передачи за рубеж излишков вооружения и военной техники Excess Defense Article (EDА) в счет выделенного США гранта.

В ноябре 2018 года американское DSCA направило Конгрессу США уведомление о планируемом осуществлении по линии FMS программы модернизации 162 ранее поставленных основных танков М1А1 Abrams армии Марокко. Предполагаемая стоимость программы модернизации танков оценивается в 1,259 млрд долл. Генеральным подрядчиком модернизации марокканских танков выступит корпорация General Dynamics. Работы будут осуществляться на находящеся под управлением General Dynamics танковом заводе Joint Systems Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо) и на танкоремонтном предприятии армии США Anniston Army Depot (ANAD) в Эннистоне (штат Алабама).