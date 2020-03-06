Дизайнерская казарма в стиле лофт

Как сообщил 28 февраля 2020 года веб-сайт Военно-строительного комплекса (ВСК) Министерства обороны Российской Федерации, в городе Гусеве (Калининградская область) специалисты ВСК Министерства обороны Российской Федерации восстановили памятники архитектуры XIX века. Зданиям сохранили исторические фасады и оформили интерьеры в стиле лофт. Обновленный военный городок является местом дислокации 11-го отдельного танкового полка Западного военного округа.

Открытие отремонтированного комплекса военного городка 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Гусев (Калининградская область), 28.02.2020 (с) vskmo.ru

Военные строители отреставрировали штаб и старинную солдатскую казарму на 450 человек. Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля лофт. Заменили лестничные пролеты, кровлю, установили оконные рамы в двухцветном исполнении разных форм и оригинальные радиаторы, смонтировали новые системы коммуникаций.

Для военнослужащих отремонтирована столовая на 700 посадочных мест с мультимедийным меню. Каждый боец или офицер выбирает себе блюда на специальном мониторе.

"На этом строительство военного городка не завершено. По плану в этом и следующем году предусмотрено создание новых условий не только для проживания личного состава, но и для обеспечения боевой подготовки, проведения учебы и организации отдыха" - отметил Дмитрий Сюртуков представитель Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

В 2021 году для танкового полка реконструируют парковую и складскую зоны.

Открытие отремонтированного комплекса военного городка 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Гусев (Калининградская область), 28.02.2020 (с) vskmo.ru