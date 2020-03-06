Войти
bmpd.livejournal.com

Дизайнерская казарма в стиле лофт

1070
0
0

Как сообщил 28 февраля 2020 года веб-сайт Военно-строительного комплекса (ВСК) Министерства обороны Российской Федерации, в городе Гусеве (Калининградская область) специалисты ВСК Министерства обороны Российской Федерации восстановили памятники архитектуры XIX века. Зданиям сохранили исторические фасады и оформили интерьеры в стиле лофт. Обновленный военный городок является местом дислокации 11-го отдельного танкового полка Западного военного округа.

Открытие отремонтированного комплекса военного городка 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Гусев (Калининградская область), 28.02.2020 (с) vskmo.ru

Военные строители отреставрировали штаб и старинную солдатскую казарму на 450 человек. Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля лофт. Заменили лестничные пролеты, кровлю, установили оконные рамы в двухцветном исполнении разных форм и оригинальные радиаторы, смонтировали новые системы коммуникаций.

Для военнослужащих отремонтирована столовая на 700 посадочных мест с мультимедийным меню. Каждый боец или офицер выбирает себе блюда на специальном мониторе.

"На этом строительство военного городка не завершено. По плану в этом и следующем году предусмотрено создание новых условий не только для проживания личного состава, но и для обеспечения боевой подготовки, проведения учебы и организации отдыха" - отметил Дмитрий Сюртуков представитель Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

В 2021 году для танкового полка реконструируют парковую и складскую зоны.

Открытие отремонтированного комплекса военного городка 11-го отдельного танкового полка 11-го армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота. Гусев (Калининградская область), 28.02.2020 (с) vskmo.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
08.10.2018
Авиация Балтийского флота получила еще пять модернизированных вертолетов Ка-27М
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала