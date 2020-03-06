ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сирийские ВВС в настоящее время испытывают большие трудности с наличием современной авиационной техники. Недавно мы писали о небольшом количестве истребителей МиГ-29СМ, способных применять эффективные средства поражения.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Также до недавнего времени имелось около двух десятков фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24М2, которые могут задействовать против противника бомбы и высокоточные ракеты. Однако буквально на днях турецким Ф-16 удалось сбить два таких очень ценных самолета. К счастью, пилоты были успешно эвакуированы.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Вся остальная техника, такая как Л-39, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, давно уже устарела и, к тому же порядком выработала свой ресурс. И поэтому каждый вылет таких самолетов-ветеранов - настоящий подвиг для пилотов и техников, подготавливающих материальную часть.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Также можно считать настоящими героями экипажи учебно-боевых самолетов Л-39, которые задействуют как легкие штурмовики. По сути, им приходится выступать в качестве смертников, так как при наличии у противника переносных зенитных ракетных комплексов, других средств ПВО, а также дежурящих над приграничными районами Турции истребителей Ф-16, шансов вернуться назад не слишком много. Тем не менее, они вылетают, воюют и погибают. Как, например, в минувший вторник.

К сожалению, ситуация с обновлением авиационного парка ВВС Сирии в ближайшее время вряд ли как-то изменится к лучшему.