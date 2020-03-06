Войти
Lenta.ru

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

809
0
0
Источник изображения: Фото: @CovertShores

Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию. На снимок подлодки обратил внимание Forbes.

«Две фотографии за 15 лет, неплохо для секретности! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», — отмечает издание.

Forbes напоминает, что во время Холодной войны Куба от СССР получила три субмарины, которые в настоящему времени не действуют.

Согласно открытым источникам, боевая субмарина, являющаяся единственной в стране, относится к типу Yugo северокорейских подлодок.

В феврале издание The National Interest написало, что большинство субмарин Военно-морского флота России в ближайшие десять лет может исчезнуть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Куба
Россия
Похожие новости
01.04.2019
"Мастер простых решений". Самые известные самолеты Ильюшина
26.11.2010
Медведев: у России есть идеи создания военных баз за границей
22.11.2010
О продаже российского оружия
11.03.2010
В Индии заинтересовались Ан-148
23.03.2007
Прощай, «Калашников»? Соцдрузья сперли на 8 млрд. долларов
10.10.2006
Пермский моторный завод изготовит для Air Korio самолетные двигатели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала