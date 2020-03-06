Сухопутные войска НОАК намерены закупить крупную партию бронежилетов

ЦАМТО, 4 марта. Как сообщил 21 февраля китайский веб-сайт по закупке вооружений Weain.mil.cn, Сухопутные войска НОАК направили приглашения для участия в тендере на поставку около 1,4 млн. комплектов бронепластин для бронежилетов.

Согласно объявлению, заинтересованные производители должны направить свои ответы до 6 марта. В рамках программы планируется приобрести 930 тыс. комплектов пластин для универсальных бронежилетов и 467 тыс. комплектов пластин для усиленных бронежилетов.

По информации Jane's Defence Weekly, каждый комплект должен включать две пуленепробиваемые пластины. Изготовитель пластин перед поставкой должен будет интегрировать их в бронежилеты, которые не являются предметом данной закупки.

Ожидается, что пластины будут доставлены партиями в течение 24 месяцев после подписания контракта.

В объявлении говорится, что стоимость обычного комплекта пластин должна составлять менее 7950 юаней (1137 долл. США по текущему курсу), а расширенного комплекта – менее 12900 юаней (1845 долл. США). Это означает, что НОАК планирует потратить на закупаемое оборудование максимум около 13 млрд. юаней (1,86 млрд. долл. США).

Тем не менее, на веб-сайте указано, что фактическое количество закупаемых пластин может отличаться от указанного в объявлении.

Сообщая о возможных причинах планируемого приобретения, 23 февраля государственная газета Global Times написала, что НОАК стремится повысить свою готовность к военным конфликтам, в т.ч. против "тайваньских сепаратистов" и провокаций США.

Цитируя военного эксперта Сун Чжунпина, газета также заявила, что, учитывая стремление НОАК проводить "все более и более приближенные к боевым действиям тренировки и учения", китайские солдаты "всегда должны носить бронежилеты, как если бы они участвовали в настоящей войне".