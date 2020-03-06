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ЦАМТО

На верфи Fincantieri спущен на воду головной корвет для ВМС Катара

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 4 марта. Компания Fincantieri объявила о состоявшемся на предприятии в Муджиано (Специя) спуске на воду головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), заказанного Катаром в рамках программы модернизации ВМС страны.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года в рамках двусторонних межправительственных соглашений Италии и Катара компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки. Итальянское подразделение группы MBDA, MBDA Italia, подписало контракт на поставку ракетных комплексов для оснащения заказанных кораблей, включая противокорабельные ракеты MM40 Блок-3, ЗУР "Астер-30" Блок-1 и VL MICA. Стоимость этого соглашения превышает 1 млрд. евро.

Резка стали для постройки головного корвета началась в конце июля 2018 года, церемонии закладки киля состоялась в ноябре 2018 года. Как планируется, корабль будет передан заказчику в 2021 году.

Резка стали для строительства головного патрульного судна OPV (Offshore Patrol Vessel) в рамках соглашения началась в феврале 2019 года.

Как заявлено, корвет класса "Доха" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета – около 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD. Расчетная максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. Летная площадка и ангар рассчитаны на базирование одного вертолета NH90. Кроме того, на борту будут размещены скоростные шлюпки RHIB. В состав вооружения войдут 76-мм АУ, 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, два ДУМВ "Мэрлин".

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
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