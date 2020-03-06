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ЦАМТО

СВ Испании намерены использовать первую версию "Тайгер" в качестве источника запчастей

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 марта. Командование Вооруженных сил Испании приняло решение снять с вооружения 6 ударных вертолетов "Тайгер", выполненных в базовой версии эскорта и огневой поддержки HAP (Helicoptero de Apoyo y Proteccion).

Их планируется использовать в качестве источника запасных частей и испытательных машин для новой версии Mk.3 вместо модернизации к многоцелевой версии HAD (Helicoptero de Apoyo y Destruccion).

Как ответил на запрос Jane's Defence Weekly представитель СВ Испании, вертолеты версии HAP "были приобретены как временное решение до разработки окончательной версии "Тайгер" HAD. По его словам, теперь планируется использовать имеющиеся вертолеты HAP для разработки опытного образца "Тайгер" Mk.3 (перспективный ударный вертолет), а также в качестве источника общих запчастей с версией HAD.

Как сообщал ЦАМТО, в 2003 году МО Испании подписало контракт стоимостью около 1,3535 млрд. евро на приобретение 24 вертолетов AS-665 "Тайгер" в многоцелевой версии HAD с модифицированными двигателями, системами вооружения и связи. Для реализации программы в Альбасете рядом с военно-воздушной базой "Лос-Льянос" был построен завод. На начальном этапе программы ВС Испании получили 6 вертолетов более простой версии эскорта и огневой поддержки HAP (Helicoptero de Apoyo y Proteccion). Еще 18 машин были выполнены в многоцелевой версии HAD (Helicoptero de Apoyo y Destruccion) предназначенной, кроме того, для ведения разведки и борьбы с бронетехникой.

ВС Испании начали применять вертолеты "Тайгер" HAP в 2007 году. Первоначально предполагалось, что в итоге все 6 машин будут модернизированы к окончательной конфигурации "Тайгер" HAD. Последний вертолет "Тайгер" версии HAD вооруженные силы Испании получили в январе 2020 года. Все поставленные вертолеты эксплуатируются в составе армейской авиации (FAMET) СВ Испании.

Издание El Confidencial сообщило на своем веб-сайте 24 февраля, что модернизация была отменена из-за высокой стоимости. По подсчетам, на переоборудование каждого вертолета пришлось бы потратить 15-20 млн. евро (16,5-21,9 млн. долл.).

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Страны
Испания
Проекты
2020-й год
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