Талибы заявили о приверженности мирному соглашению с США

Кабул. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что готово выполнять условия подписанного с США 29 февраля мирного соглашения.

"Талибан" "планирует выполнять все части соглашения одну за другой, чтобы предотвратить эскалацию войны. Противная сторона также должна устранить барьеры на пути осуществления всех частей соглашения с тем, чтобы обеспечить прочный мир, и афганцы могли пользоваться своими основными правами", написал в среду в твиттере представитель движения Сухайль Шахин.

Ранее в среду представитель командования войск США в Афганистане Сонни Леггетт обвинил талибов в нарушении условий перемирия. После этого США нанесли первый после подписания мирного соглашения с талибами удар по боевикам.

По словам Леггетта, власти Афганистана и США выполнили условия соглашения, "однако талибы игнорируют волю народа к миру".

Представитель войск США отметил, что только 3 марта талибы провели 43 нападения на контрольно-пропускные пункты афганской армии в Гильменде.

В течение прошлой недели на территории Афганистана сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Данная инициатива предшествовала подписанию в Дохе представителями США и талибов мирного соглашения, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.