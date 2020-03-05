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Lenta.ru

Boeing показал замену AH-64 Apache

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Компания Boeing представила проект разведывательно-ударного вертолета, предназначенного для замены вертолетов AH-64 Apache. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

На видео показан летательный аппарат с шестилопастным несущим винтом, четырехлопастным толкающим винтом и четырехлопастным рулевым винтом. Однодвигательный вертолет имеет двухместную кабину экипажа, а также убирающиеся колесное шасси и подфюзеляжный киль.

Вертолет, представленный Boeing, конкурирует в тендере Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) Пентагона, предполагающем создание замены AH-64 Apache, серийное производство которой должно начаться с 2028 финансового года.

В марте 2019 года на американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant, принимающего участие в конкурсе Future Vertical Lift (FVL).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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