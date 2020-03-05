Посол Непала сообщил о проблемах оплаты за российские Ми-17 из-за США

МОСКВА, 4 марта/ Радио Sputnik. Непал заявил России о невозможности оплатить покупку вертолетов Ми-17, передает РИА Новости со ссылкой на посла южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.

Проблемы с транзакцией в долларах США возникли по причине антироссийских санкций. Осложняет ситуацию и то, что "транзакции не производятся в рублях".

"Россия также не признает оплату в нашей национальной валюте. Это проблема", – заявил Гхимире.

Он отметил, что поставка первых двух из семи Ми-17 Непалу должна была произойти в конце 2019 – начале 2020 года.

"Наша цель – обеспечить вертолетом Ми-17 каждую из семи провинций нашей страны. То есть мы решили закупить у России семь вертолетов. Но есть проблема с оплатой. На данный момент, посольство России в Непале и наше министерство иностранных дел находится в контакте, обсуждая, как произвести оплату за российские вертолеты", – сказал посол.

Он добавил, что в отношении РФ действуют санкции США, и Непал вынужден искать страны, чтобы отправить деньги российской стороне.

"Из-за этих санкций стало проблемой, как платить России в долларах. Как этот вопрос будет решен, пока не известно. Может быть, заплатим через Китай, может быть, через Индию", – заявил он.

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