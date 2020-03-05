В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США пока не высказали конкретных предложений по подключению Китая к переговорам по сокращению стратегических наступательных вооружений, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Как сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", США "в принципе в последнее время очень много говорят именно о том, как им представляется возможным в российско-китайско-американском формате будущее договоренности".

"КНР вполне обоснованно на этот счет реагирует в том плане, что их ракетный потенциал на порядок ниже, чем ракетно-ядерный потенциал Соединенных Штатов. О каком возможном диалоге на этот счет могла бы идти речь? О подтягивании Китая к уровню Соединенных Штатов или о том, что Соединенные Штаты были бы готовы опуститься до уровня КНР в плане своих потенциалов?" - отметил он.

"На это можно посмотреть с улыбкой, но это реально та ситуация, в которой находится сейчас этот диалог. США четко никаких предложений не высказали относительно того, что они хотели бы видеть от такого возможного диалога, ну а Китай спокойно на это пока реагирует, что он не заинтересован в обсуждении этой тематики, особенно, когда никаких конкретных предложений со стороны США высказано не было", - сказал Ермаков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.