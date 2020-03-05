Пилот с "холодной головой". Эксперт оценил изменения в системах МиГ

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" создала интеллектуальную систему защиты от перегрузок для современных истребителей. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал о возможностях системы.
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в корпорации.
"Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования – это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки "МиГ". Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолетах", – сказал генеральный директор компании Илья Тарасенко.
В компании отметили, что новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Технология предназначена, в частности, для МиГ-29М/М2 и МиГ-35.
В новой системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы.
В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов оценил новую интеллектуальную систему.