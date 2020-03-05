Пилот с "холодной головой". Эксперт оценил изменения в системах МиГ

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" создала интеллектуальную систему защиты от перегрузок для современных истребителей. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал о возможностях системы.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, которая внедряется на МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в корпорации.

"Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования – это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки "МиГ". Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолетах", – сказал генеральный директор компании Илья Тарасенко.

В компании отметили, что новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Технология предназначена, в частности, для МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

В новой системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов оценил новую интеллектуальную систему.

"Это шаг вперед к системам управления истребителями уже шестого поколения, хотя сейчас система базируется на платформе самолета МиГ, его продвинутой версии - МиГ-35. Это самолет с управляемым вектором тяги, с новой высокоинтеллектуальной системой автоматизированного управления боевыми процессами. Все это дает нам право говорить, что это действительно перспективная разработка. Индикация показаний приборов оказывается на стеклянном прицеле, который находится именно на фонаре кабины. Во время боя с воздушным противником пилот будет меньше переносить взгляд с приборной доски на самолет, который он атакует - вот в чем смысл системы. Соответственно, ему проще будет работать. Автоматизированная система будет помогать держать необходимые приделы для того, чтобы не сорваться в штопор, не превысить допустимую перегрузку. То есть это фактически "второй пилот", который всегда работает с холодной головой, - сказал Владимир Попов.