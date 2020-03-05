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РИА Новости

Пентагон назвал причины отставания от России в гиперзвуковом оружии

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Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США
Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 4 марта/ Радио Sputnik. В министерстве обороны США рассказали о нескольких причинах превосходства России над Соединенными Штатами в области гиперзвукового оружия.

Помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт сообщил, что Вашингтон в свое время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, пишет Washington Examiner. По словам Уайта, США решили сделать ставку на другие составляющие.

Директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис в качестве причины отставания назвал открытость США в области создания оружия. По его словам, Россия и Китай могли воспользоваться доступной информацией об американских исследованиях, прочитав опубликованные США исследования.

При этом он отметил, что теперь принятие на вооружение гиперзвуковых технологий стало для Вашингтона высшим приоритетом, предположив, что они появятся не раньше середины 2020-х годов.

Как уточняется, СССР и США приступили к гиперзвуковым исследованиям еще в конце 40-х годов прошлого века. В последующем России удалось развить советские успехи в этой сфере, отмечает издание.

"На сегодня Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху", – пишет Washington Examiner.

В 2018 году в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Россия также проводит испытания новейшего гиперзвукового оружия. Кроме того, российское военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказали в Пентагоне о потере США лидерства в новом оружии

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
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