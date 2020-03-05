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РИА Новости

В МИД Франции оценили ситуацию вокруг КНДР

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Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.
Источник изображения: © AP Photo / Wong Maye-E

ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Франция осуждает запуски ракет со стороны КНДР 2 марта, призывает Пхеньян выполнять резолюции Совбеза ООН и воздержаться от провокаций, заявил представитель французского МИД.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.

"Франция вновь подтверждает свое осуждение повторяющихся пусков, которые подрывают безопасность и региональную стабильность и представляют собой нарушения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в среду.

"Франция призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности, безотлагательно и добросовестно участвовать в процессе полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет и воздерживаться от любых провокаций", - отметил он.

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