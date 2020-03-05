Полтысячи истребителей F-35

Американская программа Joint Strike Fighter (JSF) празднует очередной юбилей. Сегодня, 4 марта, пресс-служба корпорации Lockheed Martin объявила о том, что в небо поднялся 500-й истребитель семейства F-35.

Юбилейный стелс-истребитель будет нести службу на базе Национальной гвардии Берлингтон в штате Вермонт. Пятисотым стал самолёт модификации F-35A, которых выпущено уже 354 единицы. На модель F-35B приходится 108, а на F-35C — собранных 38 экземпляров.

500-й истребитель F-35 Источник изображения: lockheedmartin.com

Всё семейство F-35 налетало уже более 250 000 часов. Кроме того, в Lockheed Martin указывают, что «F-35 работает с 23 баз по всему миру. Подготовлено более 985 пилотов и более 8890 человек обслуживающего персонала. Девять стран используют F-35 на своей родной земле, восемь служб объявили о первоначальной работоспособности, а четыре службы использовали F-35 в боевых операциях».