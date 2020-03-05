Войти
WarSpot

Полтысячи истребителей F-35

188
0
0

Американская программа Joint Strike Fighter (JSF) празднует очередной юбилей. Сегодня, 4 марта, пресс-служба корпорации Lockheed Martin объявила о том, что в небо поднялся 500-й истребитель семейства F-35.

Юбилейный стелс-истребитель будет нести службу на базе Национальной гвардии Берлингтон в штате Вермонт. Пятисотым стал самолёт модификации F-35A, которых выпущено уже 354 единицы. На модель F-35B приходится 108, а на F-35C — собранных 38 экземпляров.

500-й истребитель F-35

Источник изображения: lockheedmartin.com

Всё семейство F-35 налетало уже более 250 000 часов. Кроме того, в Lockheed Martin указывают, что «F-35 работает с 23 баз по всему миру. Подготовлено более 985 пилотов и более 8890 человек обслуживающего персонала. Девять стран используют F-35 на своей родной земле, восемь служб объявили о первоначальной работоспособности, а четыре службы использовали F-35 в боевых операциях».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
03.09.2013
Испытатели уверены в конечном успехе программы F-35
16.11.2012
Американская «молния»: состояние и перспективы
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
02.06.2009
Авиарынок: многоцелевые тактические истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора