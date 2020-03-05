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МиГ-35 «приблизили» к шестому поколению

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Истребители четвертого поколения МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат автоматизированную систему защиты от выхода за диапазон критических перегрузок, повышающую безопасность пилотирования и ведения воздушного боя, сообщает «МиГ».

В корпорации уточнили, что запатентованная система позволит превысить критическую нагрузку в 9 ускорений свободного падения на 1-2 ускорения свободного падения «за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы».

РИА Новости пишет, что заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов оценил внедрение данной системы, которая, по его словам, фактически является «вторым пилотом» и приближает самолет «к системам управления истребителями уже шестого поколения».

«Во время боя с воздушным противником пилот будет меньше переносить взгляд с приборной доски на самолет, который он атакует — вот в чем смысл системы. Соответственно, ему проще будет работать. Автоматизированная система будет помогать держать необходимые пределы для того, чтобы не сорваться в штопор, не превысить допустимую перегрузку», — уверен эксперт.

В феврале в «МиГ» сообщили, что МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку.

В том же месяце «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написали, что для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41 будет разработан многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), превращающий данные самолеты в убийцы гиперзвуковых ракет.

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