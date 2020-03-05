Отравили сами себя: боевики сорвали провокацию в Идлибе

В Идлибе террористы отравились химикатами при попытке провокации

В Идлибе боевики сорвали собственную провокацию с использованием химоружия, повредив одну из емкостей с отравляющими веществами, заявили в Минобороны России. С помощью акции террористы рассчитывали помешать наступлению сирийской армии.

Террористы попытались устроить провокацию с использованием химоружия в сирийском Идилбе, заявили в Минобороны России. Доказательства подготовки акции были получены после атаки армии Сирии на боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".

Боевики планировали использовать химоружие, чтобы сорвать продвижение сирийских войск в населенном пункте Серакиб, добавили в ведомстве, также боевики рассчитывали в дальнейшем переложить вину за использование такого оружия на сирийцев.

"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - указали в Минобороны.

Однако боевики самостоятельно сорвали собственную акцию, герметичность одной из емкостей была нарушена, и произошла утечка химвеществ. "Террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что военные могут подтвердить этот инцидент, соответствующие доказательства будут опубликованы в ближайшее время.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда Россия и Турция попытались установить в регионе режим прекращения огня. В ответ боевики, напротив, усилили атаки против армии Сирии в регионе. Дамаск же начал наступать на позиции террористов, что в феврале привело к непредвиденным последствиям - гибели турецких военных от рук сирийских сил.

С этого момента между турками и сирийцами идет практически открытое противостояние в регионе, чем активно пользуются боевики. Как пишут СМИ, Турция несколько раз прикрывала наступление террористов на сирийские войска, но без особого успеха.

При этом Анкара последовательно обвиняет Дамаск и Москву в нарушении соглашений по Идлибу, а также в атаках на мирное население в провинции. Позицию Турции поддерживает ряд западных стран и НАТО, Россия же опровергает подобные подозрения.

В таких обстоятельствах провокация боевиков с использованием химоружия, вероятно, могла сыграть в их пользу. В ходе прошлых акций Запад систематически перекладывал вину на правительство Сирии, несмотря на наличие доказательств обратного.

Повторение подобной ситуации, возможно, усилит международное давление на Дамаск, что может приостановить наступление сирийских сил на позиции террористов либо вовсе привести к удару западных стран по территории Сирии, как это произошло в апреле 2018 года после "химатаки" в сирийской Думе.

К слову, российская сторона не раз предупреждала международное сообщество о подготовке провокаций с использованием химического оружия на территории Сирии, в том числе Идлиба. Так, осенью прошлого года в Минобороны РФ указали на возможную провокацию в этой провинции.

По данным ведомства, акцию также готовили боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам", а помогать им должны были члены неправительственной организации "Белые каски". Химикаты в Идлиб доставили неизвестные люди с помощью трех грузовых автомобилей и в сопровождении вооруженных боевиков.

Отдел "Армия"