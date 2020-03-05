Отравили сами себя: боевики сорвали провокацию в Идлибе

В Идлибе террористы отравились химикатами при попытке провокации
В Идлибе боевики сорвали собственную провокацию с использованием химоружия, повредив одну из емкостей с отравляющими веществами, заявили в Минобороны России. С помощью акции террористы рассчитывали помешать наступлению сирийской армии.
Террористы попытались устроить провокацию с использованием химоружия в сирийском Идилбе, заявили в Минобороны России. Доказательства подготовки акции были получены после атаки армии Сирии на боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".
Боевики планировали использовать химоружие, чтобы сорвать продвижение сирийских войск в населенном пункте Серакиб, добавили в ведомстве, также боевики рассчитывали в дальнейшем переложить вину за использование такого оружия на сирийцев.
"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - указали в Минобороны.
В Минобороны также подчеркнули, что военные могут подтвердить этот инцидент, соответствующие доказательства будут опубликованы в ближайшее время.
Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда Россия и Турция попытались установить в регионе режим прекращения огня. В ответ боевики, напротив, усилили атаки против армии Сирии в регионе. Дамаск же начал наступать на позиции террористов, что в феврале привело к непредвиденным последствиям - гибели турецких военных от рук сирийских сил.
С этого момента между турками и сирийцами идет практически открытое противостояние в регионе, чем активно пользуются боевики. Как пишут СМИ, Турция несколько раз прикрывала наступление террористов на сирийские войска, но без особого успеха.
При этом Анкара последовательно обвиняет Дамаск и Москву в нарушении соглашений по Идлибу, а также в атаках на мирное население в провинции. Позицию Турции поддерживает ряд западных стран и НАТО, Россия же опровергает подобные подозрения.
Повторение подобной ситуации, возможно, усилит международное давление на Дамаск, что может приостановить наступление сирийских сил на позиции террористов либо вовсе привести к удару западных стран по территории Сирии, как это произошло в апреле 2018 года после "химатаки" в сирийской Думе.
К слову, российская сторона не раз предупреждала международное сообщество о подготовке провокаций с использованием химического оружия на территории Сирии, в том числе Идлиба. Так, осенью прошлого года в Минобороны РФ указали на возможную провокацию в этой провинции.
По данным ведомства, акцию также готовили боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам", а помогать им должны были члены неправительственной организации "Белые каски". Химикаты в Идлиб доставили неизвестные люди с помощью трех грузовых автомобилей и в сопровождении вооруженных боевиков.
Отдел "Армия"