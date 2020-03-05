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Независимое военное обозрение

Какое вооружение Турция использует для борьбы с сирийскими правительственными войсками

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Кадр из видео
Кадр из видео.

Напряженность в противостоянии Турции, ее союзников с одной стороны и сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией и Ираном, с другой – нарастает. Бои в провинциях Идлиб и Алеппо принимают все более ожесточенный характер. Анкара заявляет о своей безусловной победе. Турецкие СМИ, ссылаясь на свое военное ведомство, публикуют информацию о сотнях убитых сирийцах, десятках уничтоженных танков, бронетранспортеров, артиллерийских систем, трех самолетов и нескольких комплексов ПВО, принадлежащих Дамаску. Из всего вороха информации сирийцы признали, как истину, далеко не все. В первую очередь отрицается безусловный военный успех Турции, войска которой (по информации Минобороны РФ) практически слились с силами вооруженной оппозиции.

Нет смысла разбираться в приводимых сторонами цифрах потерь, поскольку каждая из них завышает свои достижения и занижает таковые противника. Признаем, что потери (и у турок с оппозицией и у сирийцев) есть и попытаемся разобраться, какими преимуществами в сложившейся ситуации обладает Анкара. Кстати, танки и бронетехнику Турция не бросает в дело, бережет до поры до времени.

Начнем с того, что ее ВВС активно применяют беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Anka. На них могут устанавливаться планирующие, наводящиеся бомбы МAM-C и MAM-L.

Масса боеприпаса MAM-L от 22,5 кг до 37 кгвес его боевой части 8/10 кг, длина – 800 мм, калибр – 160 мм. дальность полета составляет 8 км и даже доходит до 14 км (если бомба оснащена INS/GPS навигатором). MAM-C: масса боеприпаса – 8,5 кг; масса боевой части 2,5 кг, длина – 1000 мм, калибр – 70 мм. Дальность поражения целей: от 500 м до 8 км.Кроме того, беспилотники могут нести еще один боеприпас класса «воздух – поверхность» Bozok. Дальность его действия такая же как и у бомб МAM-C и MAM-L.

Пилотируемые самолеты F-16 могут нести крылатые ракеты (КР) SOM, дальность их действия доходит до 250 км. Эти КР пи запуске из турецкого воздушного пространства в сотоянии поражать цели на всей территории провинций: Хама, Латакия, Идлиб и Алеппо. К тому же, данное вооружение устойчиво к помехам и другим мерам противодействия. ВВС Турции, также, имеют на вооружении ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-142 Have Nap двух модификаций, с массой боевой части 340кг или 360кг. Дальность действия этих боеприпасов достигает 80 км. И для их применения турецким самолетам вовсе не надо залетать в сирийское воздушное пространство.

Турецкие вертолеты T-129 ATAK способны нести управляемую ракету CIRIT, противотанковую ракету UTMAS и другое вооружение. Кстати, управляемая 698,5 мм ракета CIRIT с лазерным наведением может также подвешиваться на внешние точки беспилотников и стартовать с пусковой установки Smart Launcher с сухопутных и морских платформ.

Помимо прочего, турецкие войска используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) способные добивать до Алеппо и Хамы при стрельбе с собственной территории.

РСЗО T-122 Sakarya ведет огонь на дистанцию до 20 км боеприпасами SR-122 и SRB-122, а реактивные снаряды (РС) TR-122 и TRB-122 поражают цели на расстоянии до 40 км, РС TRK-122 с кассетной головной частью летят до 30 км. Есть у Анкары более мощная РСЗО T-300 «Kasirga» с дальностью стрельбы до 100 км.





Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Иран
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Сирия
Турция
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Град РСЗО
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