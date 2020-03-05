"Спасибо всем": чем закончились поиски инопланетян

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Ученые объявили об остановке поиска внеземных цивилизаций с помощью знаменитого проекта проект SETI@home. Они сослались на низкую результативность работы и необходимость проанализировать результаты.

Американские СМИ сообщили о закате целой эпохи в астрономии, которая продлилась более двух десятилетий. Завершается знаменитый проект SETI@home, который олицетворял надежды множества жителей Земли на установление контактов с внеземными цивилизациями.

Его идея пришла в голову американскому инженеру Дэвиду Геди в 1995 году.

Он предложил объединить множество подключенных к всемирной паутине компьютеров, которые могли бы обрабатывать огромные массивы радионаблюдений с целью поиска в них сигналов искусственного происхождения.

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.

Установив необходимую программу, любой житель Земли мог обрабатывать наблюдения, регулярно поступающие с гигантского телескопа Аресибо в Южной Америке, с целью поиска в них возможного искусственного сигнала внеземного происхождения. Принцип работы заключается в том, что специальная программа просматривает радиосигналы и проверяет их на наличие признаков искусственности. Проект был весьма успешен в плане привлечения большого числа пользователей и работал много лет.

Уже в 2000 году, через несколько месяцев после запуска, журнал Wired подсчитал, что к проекту успели присоединиться свыше 2,6 млн человек из 226 стран мира. Вместе их компьютеры совершали при обработке данных 25 трлн вычислений в секунду, что в два раза превосходило мощность самого крупного на тот момент суперкомпьютера в мире.

«Мы не ожидали такого роста, - признается Ден Уертимер, создававший проект, - он рос экспоненциально, и я думаю, это потому, что люди действительно хотели узнать, одни ли мы во вселенной. Не так часто люди могут участвовать в научном проекте, который имеет столь глубокий смысл».

Однако накануне руководители проекта из Исследовательского центра SETI при Университете Беркли сообщили, что с конца марта прекращают рассылку новых данных для распределенной обработки пользователями. Это решение станет концом беспрецедентного двадцатилетнего эксперимента, в котором участвовали миллионы людей почти из каждой страны на планете.

В своем решении руководство указало две причины. «С научной точки зрения мы оказались в фазе уменьшения отдачи. В основном мы проанализировали все данные, необходимые на данный момент», - говорится в сообщении. «Во-вторых, перед нами много работы, чтобы справиться с распределенной обработкой данных. Мы должны сосредоточиться на завершении бэкенд-анализа результатов, которые уже имеем, и написать на основе этого научную статью», - пояснили члены проекта.

«Спасибо всем добровольцам, которые помогали вгрызаться в данные SETI@home последние два десятилетия. 31 марта проект прекратит посылать новую работу пользователям, однако это не станет концом народного участия в исследованиях», - отмечается в заявлении.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4 - UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020

«На протяжении двадцати лет шла борьба между идеей продолжить проект и передать его результаты научному сообществу, - указывает Эрик Корпела, директор проекта. - На данном этапе мы не можем быть даже уверены в том, что не нашли чего-то, поскольку мы делали большую часть нашего анализа на небольших пробных базах данных, а не на всем небе».

Одной из важнейших задач при обработке радиосигналов было избавление от всевозможных шумов, ведь слушая космос, ученые вынуждены отсеивать шумы спутников, телевизионных станций, астрофизических явлений, таких как излучения пульсаров.

За 20 лет многочисленная армия участников проекта проанализировала миллиарды сигналов с телескопа Аресибо и отобрала те из них, которые носили признаки искусственных. На начальных этапах на телескопе Аресибо не было быстрого интернета, и потому

данные с него сначала записывались на 35-гигабайтные магнитные пленки, которые затем отправляли в Беркли и загружали в интернет.

Сегодня эти данные загружаются сразу через серверы проекта в Калифорнии. Несмотря на то что распределенная часть эксперимента подошла к концу, проект SETI@home не прекращается, а приостанавливается. По мере того, как завершится анализ полученных данных, возможно, вычисления продолжатся с использованием данных других радиотелескопов, например, MeerKAT в ЮАР и FAST в Китае.

Отдел «Наука»