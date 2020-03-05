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Российская газета

Компания Boeing представила проект перспективного боевого вертолета

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Проект скоростного разведывательного вертолета, который станет участником конкурса Future Attack Aircraft (FARA) армии США, представила корпорация Boeing. Победитель тендера в перспективе заменит половину основных ударных вертолетов AH-64, известных как Apache.

Как сообщает The Drive, разработка имеет шестилопастной несущий винт, рулевой винт с четырьмя лопастями и четырехлопастной толкающий воздушный винт. Вертолет оснастят единственным турбовальным двигателем General Electric Е901. Машина сможет развивать максимальную скорость в 180 узлов.

Вертолет будет оснащен внутренними отсеками для боеприпасов по обеим сторонам фюзеляжа, 20-мм авиационной пушкой в носовой части. В числе ближайших конкурентов в проекте FARA издание называет Raider X от Sikorsky и Invictus от компании Bell.

Как сообщает портал Defence News, прототипы по программе FARA должны начать полеты к 2023 году, производство может стартовать в 2028 году. Армия США уже трижды пыталась восполнить нехватку вертолетов-разведчиков. Можно вспомнить пример закрытия в 2004 году программы вертолетов Comanche, в которую было вложено свыше 7 миллиардов долларов США. Или же попытку Boeing заинтересовать армию легкими ударными разведывательными вертолетами AH-6.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-6
AH-64
Компании
Bell Helicopter
Boeing
General Electric
Sikorsky Aircraft
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