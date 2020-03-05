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Интерфакс-АВН

"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35

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Истребитель ВВС России Су-35
Истребитель ВВС России Су-35.
Источник изображения: © AP Photo, Mikhail Metzel

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - На заводе, производящем истребители Су-57 и Су-35, ведут модернизацию производственных мощностей для термообработки деталей, сообщили в пресс-службе компании "Сухой".

"На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре введена в эксплуатацию новая отечественная печь для вакуумной термообработки деталей. Установленное оборудование обладает рядом преимуществ, благодаря которым достигнут новый уровень термообработки деталей, что является важным фактором при производстве современных самолетов Су-35 и Су-57", - заявили в пресс-службе "Сухого".

Отмечается, что "новая печь уже сдана в эксплуатацию и работает в нормальном режиме". "Подтверждены все требуемые физические и механические свойства обработанных в ней деталей и узлов", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании пояснили, что новое оборудование дает возможность охлаждения деталей после обработки при помощи инертных газов, чего не удавалось достичь при модернизации старых печей. Кроме того, управление печью полностью автоматизировано - аппаратура автономно выполняет заданные оператором параметры и контролирует реализацию задачи.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) является филиалом компании "Сухой" (входит в ОАК). Предприятие серийно производит истребители Су-35 как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

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