Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018.

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

"Сербия намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс "Панцирь-С1". Теперь наша мощь не вдвое, а во много раз сильнее", – передает ТАСС словва Вучича.

Напомним, 22 февраля ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.

Вучич заявил, что "Панцирь-С1", полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.

Дмитрий Зубарев