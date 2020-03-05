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Деловая газета "Взгляд"

Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.

"Сербия намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс "Панцирь-С1". Теперь наша мощь не вдвое, а во много раз сильнее", – передает ТАСС словва Вучича.

Напомним, 22 февраля ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.

Вучич заявил, что "Панцирь-С1", полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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