Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.
"Сербия намного сильнее. Мы укомплектовали наш комплекс "Панцирь-С1". Теперь наша мощь не вдвое, а во много раз сильнее", – передает ТАСС словва Вучича.
Напомним, 22 февраля ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.
Вучич заявил, что "Панцирь-С1", полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.
Дмитрий Зубарев