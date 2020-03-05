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Известия.ru

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

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Источник изображения: Фото: NASA

Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года. Об этом говорится в научном блоге космического ведомства.

Отверстие расположено на западном склоне потухшего щитового вулкана — Гора Павлина — и окружено круглым кратером, имеющим практически идеальную форму. Снизу под отверстием расположено полое пространство.

Специалисты отмечают, что подобные полые пространства на Марсе представляют отдельный интерес, так как внутренняя часть пещер относительно защищена в отличие от грубой поверхности планеты, и там могут быть обнаружены признаки жизни. Кроме того, отверстия могут стать основными целями для будущих космических кораблей, роботов и даже межпланетных исследователей.

Ученые предполагают, что обнаруженное ими отверстие — это пещера с плоским дном, которая является одним из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате его извержения кровля вулканической камеры провалилась и образовала данное пространство.

27 февраля астрономы пришли к выводу, что на экзопланете K2-18b, расположенной в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли, могут быть все условия для существования жизни земного типа.

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