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Военное обозрение

Американская армия объявила тендер на поставку багги

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Источник изображения: defence-blog.com

Американские пехотинцы в скором времени получат на вооружение сверхлегкие машины (багги). Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, 1 марта армия США объявила тендер Infantry Squad Vehicles (ISV) на поставку сверхлегких машин.

Армия США объявила тендер на поставку сверхлегких машин (багги). При этом уточняется, что тендер скоротечный, победитель будет определен уже в июне этого года. Выигравшая конкурс компания должна будет поставить в течение трех лет в американскую армию 1070 сверхлёгких машин. Кроме того, по условиям тендера, контракт может быть расширен с дальнейшим увеличением объёма и сроков закупки.

​В условиях тендера говорится, что машина, представленная на конкурс, должна перевозить по дорогам и пересеченной местности до 9 экипированных военнослужащих. При этом багги должен быть достаточно легким и компактным, чтобы перевозиться на внешней подвеске вертолета UH-60 Blackhawk и помещаться в вертолёт CH-47 Chinook. О вооружении машин ничего не говорится, видимо этим вопросом займется сама американская армия.

В командовании армии США заявляют, машины ISV должны обеспечивать повышенную тактическую мобильность для боевых пехотных групп. Основное предназначение - быстрое передвижение по полю боя, включая возможность выполнения боевых задач на средних расстояниях.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
UH-60
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