Авиация США нанесла первый после подписания соглашения авиаудар по талибам

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Авиация ВВС США нанесла первый после заключения соглашения о перемирии с талибами авиаудар по боевикам афганского движения "Талибан" (запрещено в России). Согласно заявлению командования американского контингента в Афганистане, авиаудар был "оборонительным".

Согласно сообщениям американских СМИ, авиация ВВС США нанесла удар по талибам в провинции Гильменд в ответ на атаку боевиков на пост афганской правительственной армии.

Соединенные Штаты 4 марта нанесли авиаудар по бойцам "Талибана", которые активно атаковали КПП афганских правительственных сил в районе Нари Сарадж в Гильменде. Это был удар в оборонительных целях, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по "Талибану" за 11 дней

- заявил представитель вооруженных сил США в Афганистане.

На данный момент сведений о погибших талибах в результате авиаудара нет. Также ничего не сообщается о потерях афганской правительственной армии.

Напомним, что США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение 29 февраля в столице Катара Дохе. Согласно подписанному документу, талибы разрывают все связи с "Аль-Каедой" и начинают межафганские переговоры с целью мирного урегулирования, а США и НАТО полностью выводят свои военные контингенты с территории Афганистана в течение 14 месяцев.

Накануне США уже обратились в Совет Безопасности ООН для снятия террористического статуса и санкций с "Талибана". Однако талибы не торопятся садиться за стол переговоров с правительством Афганистана и заявили о возобновлении боевых действий против афганской армии. Ранее сообщалось, что на севере Афганистана жертвами нападения боевиков движения "Талибан" стали 16 афганских военнослужащих.