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Разработана автоматизированная система контроля предельных перегрузок для МиГов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Инженеры Корпорации «МиГ» (входит в ПАО «ОАК») получили патент на интеллектуальную систему защиты высокоманевренных боевых самолетов от выхода за диапазон критических перегрузок. Новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель. Технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35, сообщила пресс-служба корпорации.

«Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования – это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки «МиГ». Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок, уже внедряется на наших современных самолетах, – заявил генеральный директор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко».

Современные многофункциональные авиационные комплексы поколения «4++» и «5»    позволяют выполнять поставленные задачи при перегрузках до 9G. Ведение высокоманевренного воздушного боя требует от летчика постоянного отслеживания режимов пилотирования по индикаторам на приборной панели. Новая автоматизированная система, в сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания «МиГ», позволяет летчику сконцентрироваться на решении боевых задач, исключая необходимость перепроверки полетной информации, без потери сверхманевренности.

В новой системе также предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G, за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
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