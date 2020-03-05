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Известия.ru

Российские подводники проводят учения в Черном море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Экипажи двух российских дизель-электрических подлодок приступили к отработке задач боевой подготовки в Черном море в рамках военных учений. Об этом 4 марта сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Подводники выполняют комплекс действий при погружении на различную глубину, в том числе проводят внутрикорабельные учения и совершенствуют выучку личного состава. Вдобавок к этому экипажи учатся управлять подлодкой во время штатного или аварийного всплытия.

Накануне на сайте Черноморского флота появилась информация о начале в Севастополе Всеармейского конкурса водолазных специалистов, в рамках которого водолазные команды покажут свое мастерство при выполнении работ в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю и др.

Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», 28 февраля начали движение через турецкие проливы к берегам Сирии. Корабли осуществили плановый переход из Севастополя, чтобы войти в состав постоянной группы Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

В воскресенье 23 февраля стало известно о заходе американского Ross в Черное море. ВМС США назвали эти действия стремлением поддерживать безопасность в регионе.

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