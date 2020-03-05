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Известия.ru

МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» разработала автоматизированную систему защиты от превышения нагрузок на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35. Информация об этом появилась на официальном сайте предприятия в среду, 4 марта.

«Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования — это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки «МиГ». Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок, уже внедряется на наших современных самолетах», — заявил генеральный директор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко

Отмечается, что современные авиационные комплексы работают при перегрузках до 9G. Вместе с тем во время воздушного боя летчик должен постоянно отслеживать режимы пилотирования по индикаторам на приборной панели.

Однако при наличии системы пилот может сконцентрироваться только на выполнении своей задачи, не отвлекаясь на датчики и не теряя сверхманевренности.

Кроме того, в новой системе есть возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1–2G, за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом.

21 февраля стало известно, что новейшие российские истребители МиГ смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Пока данная технология находится в разработке, однако уже известно, что новая система будет применяться на моделях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

20 сентября производитель МиГ-35 назвал новейший истребитель «вершиной семейства самолетов этой марки» и впервые обнародовал подробные технические характеристики воздушного судна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
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1 комментарий
№1
05.03.2020 02:03
Тарасенко не тушкой, так чучелом пытается протолкнуть это недоразумение, МиГ-35, в серию. Хотя место ему на свалке. Я то надеялся Тарасенко не даром выходец из рядов Сухого, ан нет! Чувствую доведет этот любитель влажных мрий о ПАК ДП и ,,линейки перспективных БПЛА" от МиГ военную авиацию до ручки. Единственная надежда на Сердюкова что даст ему по рукам.
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