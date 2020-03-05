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Деловая газета "Взгляд"

МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", – передает РИА "Новости" ответ Ермакова в ответ на просьбу прокомментировать оценки в ряде западных СМИ, что запуски гиперзвуковых ракет идут вразрез со взятыми Россией обязательствами в сфере контроля над вооружениями.

"Это нормальное развитие военного строительства", – сказал Ермаков, комментируя проведенные испытания.

Он заявил также, что Москва принимает все возможные усилия, чтобы спасти ядерную сделку по Ирану.

"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. Россия предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников – США – грубо нарушили свои обязательства, это непросто", – сказал Ермаков на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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