МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", – передает РИА "Новости" ответ Ермакова в ответ на просьбу прокомментировать оценки в ряде западных СМИ, что запуски гиперзвуковых ракет идут вразрез со взятыми Россией обязательствами в сфере контроля над вооружениями.

"Это нормальное развитие военного строительства", – сказал Ермаков, комментируя проведенные испытания.

Он заявил также, что Москва принимает все возможные усилия, чтобы спасти ядерную сделку по Ирану.

"Из-за одностороннего выхода США из этой договоренности (СВПД по иранской ядерной программе.) в 2018 году процесс был крайне осложнен. Россия предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность, с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников – США – грубо нарушили свои обязательства, это непросто", – сказал Ермаков на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Дмитрий Зубарев