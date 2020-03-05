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Деловая газета "Взгляд"

Россия пообещала бороться с размещением оружия США и НАТО в космосе

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Источник изображения: Александр Натрускин/РИА Новости

Москва не исключает, что уже в ближайшем будущем США и их союзники по НАТО выведут оружие в космос. Это очень опасный сценарий, Россия будет и дальше предпринимать усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По словам Ермакова, Москва видит, что "в некотором плане это все уже закладывается в железо", и "не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе появятся уже оружейные компоненты американского потенциала и, может быть, других государств-союзников США по НАТО", передает РИА "Новости".

"Это очень опасный сценарий. Мы будем и дальше предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие", – сказал представитель МИД на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он указал, что в данный момент страны НАТО обсуждают возможность силовых операций в космосе. При этом ранее генассамблея ООН ранее приняла три российские резолюции: о неразмещении первыми оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и по мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

Ермаков подчеркнул, что инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе является важным аспектом. Между тем Соединенные Штаты в последние годы развернули масштабную кампанию по подрыву этой резолюции.

"Если некоторое время назад они по существу в одиночестве голосовали против (резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе), то сейчас они подтягивают некоторых союзников по НАТО, которые также начинают голосовать против этой резолюции. И ярким примером стала позиция Франции. И это неслучайно, потому что и в Соединенных Штатах, и во Франции, и теперь в НАТО в целом речь идет о возможности силовых действий в космическом пространстве", – рассказал он.

Представитель МИД указал, что "это реальная проблема, с которой мы сталкиваемся в данный момент".

Ранее сообщалось, что США собрались "сражаться за превосходство в космосе" с Россией и Китаем.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в декабре 2019 года.


Наталья Ануфриева

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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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