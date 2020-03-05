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Российская газета

Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире.

Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе. Как отмечает эксперт по подводным лодкам Х. И. Саттон, турист снял живописную гавань Гаваны и даже не подозревал, какую ценность представляет его фото. В кадр случайно попала единственная подлодка ВМФ Кубы класса Delfin. (Не путать с советской атомной подлодкой проекта 667БДРМ "Дельфин", входящей в ядерную триаду).

По словам специалиста, это одна из наименее известных субмарин в мире. Военные аналитики ранее довольствовались только одной публичной ее фотографией низкого качества.

Она очень маленькая - находящийся радом траулер дает ощущение масштаба.

"Во времена холодной войны у кубинского флота было три ударные подводные лодки, поставленные Советским Союзом. Но, как и большинство кораблей, они уже давно на пенсии", - поясняет Саттон. Сейчас ВМФ Кубы эксплуатирует сборную старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры с ракетами и вертолетами и множество самодельных торпедных аппаратов. Подлодка Delfin является наиболее впечатляющим и, вероятно, самым мощным из этих судов.

По фото не ясно, вооружена ли субмарина, но известно, что она способна нести две тяжелых торпеды. "Это представляет серьезную угрозу в морском столкновении", - подчеркивает журналист.

Он вспоминает инцидент 2010 года, когда южнокорейский военный корабль был потоплен, предположительно, старой миниатюрной подлодкой класса Yono ВМФ КНДР.

По сведениям Саттона, длинна кубинской подлодки составляет 70 футов (21 метр), а водоизмещение - 100 тонн. Экипаж состоит из пяти человек.

Остается загадкой происхождение этой подлодки. В более ранней публикации Саттон отмечал, что есть ошибочное мнение о ее северокорейском происхождении. Но он считает, что на кубинскую субмарину сильное влияние оказали советские подлодки.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
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Страны
КНДР
Куба
Южная Корея
Компании
ИКИ РАН
Проекты
1135 Буревестник
667
667БДРМ Дельфин
Ядерный щит
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