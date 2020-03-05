Первый женский экипаж катера "Раптор" прибыл в учебный центр в Санкт-Петербурге

Экипаж будет осваивать технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, а также отработает навыки управления катером

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор" прибыл для подготовки в Объединенный учебный центр в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Минобороны России со ссылкой на главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

"Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор" в составе трех человек сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением министра обороны РФ. Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля", - приводят в сообщении слова главкома на совещании по вопросам развития учебных центров ВМФ.

Он отметил, что за время обучения в Объединенном центре экипаж освоит технические средства катера, включая энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации, отработает навыки управления катером. Обучение будет проходить в том числе на учебно-тренажерных комплексах центра. "Буквально в ближайшие дни экипаж начнет плановые тренировки по борьбе за живучесть, включающие в себя борьбу с водой и огнем, а также посадку на спасательный плотик", - добавил Евменов.

Адмирал уточнил, что после завершения подготовки экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих обязанностей.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла" по заказу ВМФ. Катера этого проекта предназначены для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей, проливах, устьях рек, в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования в 100 миль. Также "Рапторы" применяются для оперативной доставки до 20 морских пехотинцев, перехвата и задержания малых целей, в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Катер бронирован и вооружен дистанционно управляемым комплексом калибра 14,5 мм и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.