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Российская газета

Новое видео уничтожения сирийского "Панциря-С1" может оказаться фейком

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Источник изображения: rg.ru

Размещенное в Сети новое видео атаки турецким БПЛА самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывает подозрения. Есть мнение, что мы имеем дело с очередной фальшивкой.

Многие из тех, кто видел эти кадры, обратили внимание, что нам демонстрируют смонтированную запись. Поначалу там действительно запечатлен ЗРПК, затем уже с другого ракурса демонстрируется взрыв трудно опознаваемого объекта. И если на других видео, как правило, показываются последствия попадания, то здесь все резко обрывается.

Также многие наблюдатели заметили, что оставленные на земле следы от колес в первой и во второй части "репортажа" также различаются.

Это уже второе "уничтожение" "Панцирь-С1" за последнее время. В первом случае, как оказалось, "роль" российской машины сыграл франко-германский Roland. Причем есть мнение, что под видом нового инцидента нам показали старые испытания высокоточного оружия, проведенного на одном из натовских полигонов.

Российские ЗРПК уже неоднократно уничтожали беспилотники в Сирии и Ливии. В ответ их "выводят из строя" с помощью подобных фейков.

Необходимо отметить, что российский комплекс в июне 2012 года сбил вторгшийся в воздушное пространство САР турецкий разведывательный F-4 Phantom II.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-4
Проекты
БПЛА
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