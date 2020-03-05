«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»

В Пензенской области в кадетской школе поселка Мичуринский введены новые правила - обращаться к учителям не по имени-отчеству, а «госпожа» и «господин». Родители высказывают недовольство - «такое обращение подразумевает наличие господствующего класса и рабов», говорят они.

Обязательное обращение даже прописали в документах школы, указывает Mash. Подчиняться новым правилам должны вообще все ученики, которые запоминают, что перед каждым уроком и после него надо говорить — «госпожа учительница» и «господин учитель».

Один из недовольных родителей - Михаил Шигаев пояснил: «Нам сказали, что нужно сшить определенную форму. Занятия в кадетских классах будут проходить после основных уроков, что нас устроило. Школьники обращаются «господин», «госпожа учительница» перед началом и в конце урока».

По его словам, «такого в школе 21 века не должно быть».

«Это слово относится к минувшей эпохе, где такое обращение подразумевало наличие господствующего класса и рабов, - отмечает он. - Школа у нас государственная, образовательная, в ней учатся дети из обычных семей, то есть это не какая-то обеспеченная или закрытая школа. Мы выступаем против таких тенденций. Такое обращение даже на законодательном уровне неприемлемо».

В «Положении о кадетских классах казачьей направленности МОБУ МОШ п. Мичуринский» действительно есть такое правило. Составлен соответствующий документ был в 2016 году. По нему действует такое приветствие, а учителя в свою очередь обращаются к детям - «господа кадеты», говорит портал Eadaily.