Новая система автоматизации МиГ-35 поможет лётчику не отвлекаться во время воздушного боя

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Новая автоматизированная система истребителей МиГ-35 и МиГ-29 позволит летчику сконцентрироваться на ведении боя, а не приборах, сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

"Инженеры корпорации "МиГ" (входит ОАК) получили патент на интеллектуальную систему защиты высокоманевренных боевых самолетов от выхода за диапазон критических перегрузок. Новая разработка повысит безопасность пилотирования и позволит летчику вести интенсивный воздушный бой без отвлечения на приборную панель", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, технология будет применяться в истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

"Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования - это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки "МиГ". Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок, уже внедряется на наших современных самолетах, - заявил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

В корпорации отметили, что боевые самолеты поколения 4++, а также пятого поколения позволяют выполнять задачи при перегрузках до 9G, однако ведение высокоманевренного воздушного боя требует от летчика постоянного отслеживания режимов пилотирования по индикаторам на приборной панели.

"Новая автоматизированная система, в сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания "МиГ", позволяет летчику сконцентрироваться на решении боевых задач, исключая необходимость перепроверки полетной информации, без потери сверхманевренности", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, корпорация "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны РФ (в 2018 году подписан контракт на 6 машин).

МиГ-35 - самый совершенный из истребителей в семействе, способный решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль". Самолет может выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно. Он оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.