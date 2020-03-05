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Российская газета

Новый ПТРК попал на видео на востоке Украины

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На юго-востоке Украины оказался замечен новейший образец техники и вооружения ВСУ - боевая разведывательная колесная машина на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет".

Как сообщает портал Top War, противотанковый ракетный комплекс "Амулет" разработан в киевском конструкторском бюро "Луч". ПТРК вооружен управляемыми тандемно-кумулятивными 130-мм ракетами РК-2С и осколочно-фугасными ЖК-2ОФ аналогичными комплексу "Стугна".

В отличии от российского "Корнета", прожигающего 1300 мм гомогенной брони, украинский ПТРК может пробить только 800 мм.

Модернизацией БРДМ-2 занимается Николаевский бронетанковый завод, который оснастил броневик новыми радиостанциями, тепловизионным прицелом вместо штатного ТКН-1С для ночного видения, а также украинской навигационной системой "Базальт".


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БРДМ-2
Корнет
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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