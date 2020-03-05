«Весенний щит» Турция прикроет своими системами ПВО

Турция собирается разместить в Сирии дополнительные системы ПВО для перехвата воздушных объектов на средних и малых высотах.

Об этом, как сообщает Daily Sabah, рассказал глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, такие меры применяются из-за ухудшения ситуации в Идлибе. Предполагается, что через неделю будет развернута система противовоздушной обороны HİSAR-A (малые высоты), а спустя какое-то время - система ПВО HİSAR-O (средние высоты).

Системы ПВО будут задействованы в том числе в рамках спецоперации «Весенний щит», которую проводит Турция в Сирии.

Ранее в Турции заявили, что войска страны сбили в Сирии один из самолетов правительственных войск Башара Асада.