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«Весенний щит» Турция прикроет своими системами ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция собирается разместить в Сирии дополнительные системы ПВО для перехвата воздушных объектов на средних и малых высотах.

Об этом, как сообщает Daily Sabah, рассказал глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, такие меры применяются из-за ухудшения ситуации в Идлибе. Предполагается, что через неделю будет развернута система противовоздушной обороны HİSAR-A (малые высоты), а спустя какое-то время - система ПВО HİSAR-O (средние высоты).

Системы ПВО будут задействованы в том числе в рамках спецоперации «Весенний щит», которую проводит Турция в Сирии.

Ранее в Турции заявили, что войска страны сбили в Сирии один из самолетов правительственных войск Башара Асада.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
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