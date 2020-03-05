Войти
Военно-промышленный курьер

Террористы перебежали дорогу между Арменией и Азербайджаном

173
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Армения присоединяется к совместным мерам СНГ по борьбе с терроризмом, но не берет на себя обязательств по передаче информации Азербайджану.

Об этом и.о. директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдуард Мартиросян заявил в парламенте республики.

Армянские депутаты обсуждают соглашение в рамках СНГ «Об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными проявлениями радикализма, а также их финансированием». Документ был подписан в ноябре 2017 года. Теперь соглашение должно пройти ратификацию в парламенте закавказской республики.

Представляя парламентариям документ, глава СНБ отметил, что сотрудничество в рамках данного соглашения не предполагает каких-либо обязательств для Армении, если они противоречат её государственным интересам и законодательству. В то же время документом регулируется и вопрос, связанный с возможностью передачи Азербайджану информации, предоставленной Арменией. 

Мартиросян пояснил, что без письменного согласия Еревана никакой передачи сведений, касающихся Армении, не будет.

Затронув вопрос взаимодействия республики с другими членами СНГ, руководитель армянской спецслужбы сообщил законодателям, что были случаи, когда поступал запрос об экстрадиции того или иного лица, но из-за недостаточных оснований он отклонялся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Похожие новости
18.05.2010
Министр оборонной промышленности Явер Джамалов: «Американские компании заказали Азербайджану боеприпасы» - ИНТЕРВЬЮ
16.03.2009
РОССИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НИКАКИХ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ - ЛАВРОВ
09.04.2008
Министры обороны Азербайджана и Туркмении обсудили сотрудничество в военной области
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
16.05.2007
Безопасный коллективизм
22.11.2006
Россия не будет подписывать с Грузией план военного сотрудничества на 2007 год - представитель Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора