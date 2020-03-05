Террористы перебежали дорогу между Арменией и Азербайджаном

Армения присоединяется к совместным мерам СНГ по борьбе с терроризмом, но не берет на себя обязательств по передаче информации Азербайджану.

Об этом и.о. директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Эдуард Мартиросян заявил в парламенте республики.

Армянские депутаты обсуждают соглашение в рамках СНГ «Об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными проявлениями радикализма, а также их финансированием». Документ был подписан в ноябре 2017 года. Теперь соглашение должно пройти ратификацию в парламенте закавказской республики.

Представляя парламентариям документ, глава СНБ отметил, что сотрудничество в рамках данного соглашения не предполагает каких-либо обязательств для Армении, если они противоречат её государственным интересам и законодательству. В то же время документом регулируется и вопрос, связанный с возможностью передачи Азербайджану информации, предоставленной Арменией.

Мартиросян пояснил, что без письменного согласия Еревана никакой передачи сведений, касающихся Армении, не будет.

Затронув вопрос взаимодействия республики с другими членами СНГ, руководитель армянской спецслужбы сообщил законодателям, что были случаи, когда поступал запрос об экстрадиции того или иного лица, но из-за недостаточных оснований он отклонялся.