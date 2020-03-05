Британская армия во всеоружии готова встретить коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вооружённые силы Соединённого Королевства готовы поддержать полицию в рамках возможных дополнительных мер обеспечения общественного порядка на фоне борьбы правительства с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).

При этом британский премьер подчеркнул, что армия может быть использована только при худшем сценарии развития событий.

Ранее в Великобритании был опубликован план борьбы с распространением коронавируса. Помимо прочего, он включает возможное закрытие школ и других учебных заведений, а также переход служащих на работу из дома, так как предполагается, что «пятая часть всех занятых в Британии может отсутствовать на рабочем месте в пиковые недели» вспышки Covid-19.

Количество заражений коронавирусом в Великобритании вырастет с большой долей вероятности, правительство готово принять любые меры, заявил Джонсон. Для большинства людей это несерьёзное заболевание, от которого они быстро и полностью излечатся, сказал глава правительства.

Джонсон также дал гражданам дельный совет относительно того, как бороться с распространением инфекции - «мойте руки горячей водой и мылом такое время, за которое вы сможете дважды пропеть песню Happy birthday.